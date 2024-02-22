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Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, Rio de Janeiro'da ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Gazze konusunda tam ateşkesin bir an önce sağlanması için atılabilecek adımları ele aldı.

Tuğba Altun  | 22.02.2024 - Güncelleme : 22.02.2024
Dışişleri Bakanı Fidan, Rio de Janeiro'da ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü Fotoğraf: Arda Küçükkaya/AA

Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde Blinken ile bir araya geldi.

Görüşmede, Gazze konusunda tam ateşkesin bir an önce sağlanması için atılabilecek adımlar ele alındı.

Ukrayna'daki savaş, NATO’nun genişleme süreci, Azerbaycan-Ermenistan barış görüşmeleri ve diğer bölgesel gelişmelerin ele alındığı görüşmede, ilerleyen dönemde düzenlenecek üst düzey ziyaretlerin takvimi konuşuldu.

Fidan, Alman ve Bolivyalı mevkidaşlarıyla bir araya geldi

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock ve Bolivya Dışişleri Bakanı Sosa ile görüştü.

Fidan ile Baerbock görüşmesinde, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve iki ülke arasındaki ilişkiler ele alınırken Bakan Fidan, Gazze'de yaşanan vahşetin sonlandırılmasına yönelik atılabilecek somut adımlara yönelik Türkiye'nin görüşlerini aktardı.

Fidan ile Sosa arasındaki görüşmede de özellikle savunma sanayisi, sağlık ve kültür alanlarında ikili ilişkilerin geliştirilmesi üzerinde mutabık kalındı ve ikili ticareti artıracak adımlar değerlendirildi.

Gazze'de yaşanan trajedi konusu başta olmak üzere, bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alındığı görüşmede, La Paz’da Yunus Emre Türk Kültür Merkezi kurulmasına yönelik çalışmalar da konuşuldu.

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