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Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, Nijer Başbakanı Zeine başkanlığındaki ortak çalışma toplantısına katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Nijer'de Başbakan ve Ekonomi ve Finans Bakanı Ali Mahamane Lamine Zeine başkanlığında düzenlenen ortak çalışma toplantısına katıldı.

Faruk Hanedar, Muhammet Tarhan  | 17.07.2024 - Güncelleme : 17.07.2024
Dışişleri Bakanı Fidan, Nijer Başbakanı Zeine başkanlığındaki ortak çalışma toplantısına katıldı

İstanbul

Bakanlığın X hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Alparslan Bayraktar, MİT Başkanımız İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanımız Haluk Görgün ve Ticaret Bakan Yardımcımız Özgür Volkan Ağar ile birlikte Niamey'de Nijer Başbakanı Ali Mahamane Lamine Zeine başkanlığında düzenlenen ortak çalışma toplantısına katıldı." ifadesine yer verildi.

Bakanı Fidan, Nijerli mevkidaşı Sangare ile görüştü 

Bakanı Fidan, Nijer temasları kapsamında başkent Niamey'de Nijer Dışişleri, İşbirliği ve Yurt Dışında Yaşayan Nijerliler Bakanı Bakary Yaou Sangare ile de bir araya geldi.

Diplomatik kaynaklar, Fidan'ın Nijer'i ziyaret edeceğini ve ziyarette ikili siyasi ve ekonomik ilişkiler ile bu kapsamda işbirliğini güçlendirme ve çeşitlendirme yönünde atılabilecek adımların yanı sıra Sahel bölgesindeki güncel gelişmeler ve İsrail-Filistin meselesi başta olmak üzere, bölgesel konuların ele alınacağını bildirmişti.

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