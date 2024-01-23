Dolar
30.27
Euro
32.81
Altın
2,028.29
ETH/USDT
2,190.90
BTC/USDT
39,210.00
BIST 100
7,950.06
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, New York'ta Avusturyalı mevkidaşı Schallenberg'le görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi üyelerini kabul etti.

Şerife Çetin  | 23.01.2024 - Güncelleme : 23.01.2024
Dışişleri Bakanı Fidan, New York'ta Avusturyalı mevkidaşı Schallenberg'le görüştü Fotoğraf: Arda Küçükkaya/AA

New York

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ndeki (BMGK) Filistin toplantısı öncesinde New York'taki Türkevi’nde Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile görüştüğü belirtildi.

BMGK, Gazze'deki gelişmeleri ele almak için çok sayıda ülkenin dışişleri bakanının katılacağı üst düzeyli oturum gerçekleştirecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranı ocak ayı itibarıyla yüzde 49,25'e yükseltildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni Şafak, 30 yıl boyunca daima milletin, milli iradenin ve demokrasinin sesi oldu
İran Cumhurbaşkanı Reisi yarın Türkiye'ye gelecek
Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist teslim oldu
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'e çıktı

Benzer haberler

Dışişleri Bakanı Fidan, New York'ta Avusturyalı mevkidaşı Schallenberg'le görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, New York'ta Avusturyalı mevkidaşı Schallenberg'le görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesini kabul etti

BM: 2,3 milyon kişinin yaşadığı Gazze'nin yüzde 25'i felaket seviyesinde açlıkla karşı karşıya

BM: Gazze'de her saatte 2 anne öldürülüyor

BM: Gazze'de her saatte 2 anne öldürülüyor
BMGK'de Rusya ve ABD, Ukrayna'daki çatışma için birbirini suçladı

BMGK'de Rusya ve ABD, Ukrayna'daki çatışma için birbirini suçladı
BM: Gazze'nin kuzeyine giden her 4 insani yardım misyonundan 3'üne erişim İsrail güçlerince engellendi

BM: Gazze'nin kuzeyine giden her 4 insani yardım misyonundan 3'üne erişim İsrail güçlerince engellendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet