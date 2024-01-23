Dışişleri Bakanı Fidan, New York'ta Avusturyalı mevkidaşı Schallenberg'le görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi üyelerini kabul etti.
New York
Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ndeki (BMGK) Filistin toplantısı öncesinde New York'taki Türkevi’nde Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile görüştüğü belirtildi.
BMGK, Gazze'deki gelişmeleri ele almak için çok sayıda ülkenin dışişleri bakanının katılacağı üst düzeyli oturum gerçekleştirecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.