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Politika

Dışişleri Bakanı Fidan: Netanyahu'yu alkışlayanlar eli kanlı bir suçlunun destekçileri

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Netanyahu'yu ayakta alkışlayanlar tarihe eli kanlı bir suçlunun destekçileri olarak geçmiş, ahlaki pusulanın tamamen ortadan kalktığı bir resme tüm insanlık tanıklık etmiştir." ifadelerini kullandı.

Tuğba Altun  | 25.07.2024 - Güncelleme : 25.07.2024
Dışişleri Bakanı Fidan: Netanyahu'yu alkışlayanlar eli kanlı bir suçlunun destekçileri

Ankara

Fidan, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısının 40 bine yaklaştığını ve milyonlarca Filistinlinin evlerini yitirdiğini, göç etmek zorunda kaldığını belirtti.

Başta Netanyahu olmak üzere bu tablonun mimarı tüm İsrailli yetkililerinin bir gün adalet karşısında muhakkak hesap vereceğine inandığını vurgulayan Fidan, şunları kaydetti:

"Netanyahu'yu ayakta alkışlayanlar tarihe eli kanlı bir suçlunun destekçileri olarak geçmiş, ahlaki pusulanın tamamen ortadan kalktığı bir resme tüm insanlık tanıklık etmiştir. Tezahüratlardan değil haklılığından güç alanlar, adaletin tecelli edeceği günü sabırla bekleyenler elbet galip gelecektir."

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