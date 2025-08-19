Dolar
Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile telefonda Gazze'yi görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile telefonda Gazze'de devam eden ateşkes görüşmeleri ile bölgedeki insani durumu iyileştirmeye yönelik çabaları değerlendirdi.

Muhammet Tarhan  | 19.08.2025 - Güncelleme : 19.08.2025
Dışişleri Bakanı Fidan, Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile telefonda Gazze'yi görüştü

İstanbul

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan ve Mısırlı mevkidaşı Abdulati telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Gazze'de devam eden ateşkes görüşmeleri ile bölgedeki insani durumu iyileştirmeye yönelik çabalar ele alındı.

