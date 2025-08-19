Dışişleri Bakanı Fidan, Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile telefonda Gazze'yi görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile telefonda Gazze'de devam eden ateşkes görüşmeleri ile bölgedeki insani durumu iyileştirmeye yönelik çabaları değerlendirdi.
İstanbul
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan ve Mısırlı mevkidaşı Abdulati telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Gazze'de devam eden ateşkes görüşmeleri ile bölgedeki insani durumu iyileştirmeye yönelik çabalar ele alındı.