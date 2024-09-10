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Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır'da Ürdünlü mevkidaşı Safedi ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'ın başkenti Kahire'de Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile bir araya geldi.

Muhammet Tarhan  | 10.09.2024 - Güncelleme : 10.09.2024
Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır'da Ürdünlü mevkidaşı Safedi ile görüştü Fotoğraf: Arda Küçükkaya/AA

İstanbul

Dışişleri Bakanlığının X hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın Arap Birliği 162. Olağan Dışişleri Bakanları Konseyi kapsamında Kahire'de Ürdünlü mevkidaşı Safedi ile görüştüğü kaydedildi.

Fidan, toplantı kapsamında Suudi Arabistan ve Tunuslu mevkidaşlarının yanı sıra AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile de ayrı ayrı görüşmeler yapmıştı.

Türkiye, 13 yıl aradan sonra Arap Birliği 162. Olağan Dışişleri Bakanları Konseyinin (DBK) toplantısına katılmış, Bakan Fidan burada konuşma yapmıştı.

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