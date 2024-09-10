Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır'da Ürdünlü mevkidaşı Safedi ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'ın başkenti Kahire'de Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile bir araya geldi.
İstanbul
Dışişleri Bakanlığının X hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın Arap Birliği 162. Olağan Dışişleri Bakanları Konseyi kapsamında Kahire'de Ürdünlü mevkidaşı Safedi ile görüştüğü kaydedildi.
Bakanımız @HakanFidan, Arap Ligi 162. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı marjında Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Eymen Safedi ile Kahire’de bir araya geldi. 🇹🇷🇯🇴 pic.twitter.com/XFtyJVUUfg— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) September 10, 2024
Fidan, toplantı kapsamında Suudi Arabistan ve Tunuslu mevkidaşlarının yanı sıra AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile de ayrı ayrı görüşmeler yapmıştı.
Türkiye, 13 yıl aradan sonra Arap Birliği 162. Olağan Dışişleri Bakanları Konseyinin (DBK) toplantısına katılmış, Bakan Fidan burada konuşma yapmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.