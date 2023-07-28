Dışişleri Bakanı Fidan, Macaristan'da ziyaretlerde bulundu
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bazı ziyaretler gerçekleştirdi.
Ankara
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın Budapeşte'deki Türk Devletleri Teşkilatı Temsilciliğini ziyaret ettiği, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanlığı Diplomasi Akademisi öğrencilerine hitapta bulunduğu belirtildi.
Bakanımız @HakanFidan #Budapeşte ziyareti kapsamında son olarak Büyükelçiliğimizi ziyaret ederek Büyükelçilik mensuplarıyla biraraya geldi. pic.twitter.com/kMsw7QuJyM— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) July 28, 2023
Fidan, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçiliğini ziyaret ederek Büyükelçilik mensuplarıyla görüştü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.