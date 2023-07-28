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Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, Macaristan'da ziyaretlerde bulundu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bazı ziyaretler gerçekleştirdi.

Can Efesoy  | 28.07.2023 - Güncelleme : 28.07.2023
Dışişleri Bakanı Fidan, Macaristan'da ziyaretlerde bulundu

Ankara

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın Budapeşte'deki Türk Devletleri Teşkilatı Temsilciliğini ziyaret ettiği, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanlığı Diplomasi Akademisi öğrencilerine hitapta bulunduğu belirtildi.

Fidan, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçiliğini ziyaret ederek Büyükelçilik mensuplarıyla görüştü.

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