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Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ve Kazak mevkidaşı Nurtleu ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brezilya'da düzenlenen 17. BRICS Liderler Zirvesi kapsamında, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.

Sümeyye Dilara Dinçer  | 07.07.2025 - Güncelleme : 07.07.2025
Dışişleri Bakanı Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ve Kazak mevkidaşı Nurtleu ile bir araya geldi

Ankara

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Bakan Fidan, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen zirve kapsamında, kazak mevkidaşı Nurtleu ile bir araya geldi.

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Ayrıca Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile bir araya geldi.

Görüşmede, ikili siyasi ve ekonomik konular ile enerji alanındaki işbirliği başlıkları ele alındı.

İsrail'in bölgede artan saldırganlığının oluşturduğu risklerin değerlendirildiği görüşmede ayrıca, Gazze'deki gelişmeler, İran'ın nükleer faaliyetleri, Afganistan'daki durum ve diğer bölgesel meseleler masaya yatırıldı.

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