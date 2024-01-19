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Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, Kuveytli mevkidaşı Yahya ile telefonda konuştu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuveyt Dışişleri Bakanı Abdullah Ali Abdullah el-Yahya ile telefonda görüşerek Dışişleri Bakanlığı görevine atanması dolayısıyla El-Yahya'yı tebrik etti.

Tuğba Altun  | 19.01.2024 - Güncelleme : 19.01.2024
Dışişleri Bakanı Fidan, Kuveytli mevkidaşı Yahya ile telefonda konuştu

Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, Kuveytli mevkidaşı Yahya ile telefonda konuştu.

Bakan Fidan, Dışişleri Bakanlığı görevine atanmasından dolayı kendisine tebriklerini ve başarı dileklerini ilettiği Kuveytli mevkidaşı Yahya’yı 1-3 Mart 2024 tarihlerinde düzenlenecek Antalya Diplomasi Forumu'na davet etti.

Türkiye ile Kuveyt arasındaki dostluk ve kardeşliğe dikkati çeken Fidan ile Kuveytli mevkidaşı Yahya, görüşme vesilesiyle iki ülke arasındaki ilişkileri daha da güçlendirme kararlılıklarını da teyit etti.

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