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Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, KKTC Başbakanı Üstel ile Ankara'da görüştü

Can Efesoy  | 20.03.2025 - Güncelleme : 20.03.2025
Dışişleri Bakanı Fidan, KKTC Başbakanı Üstel ile Ankara'da görüştü Fotoğraf: Arda Küçükkaya/AA

Ankara

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel ile Ankara'da görüştü.

Bakanlığın X hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan ile Üstel başkentte bir araya geldi.

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