Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, Kazakistan Dışişleri Bakanı Köşerbayev ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kazakistan Dışişleri Bakanı Yermek Köşerbayev ile telefonda görüştü.

Mehmet Şah Yılmaz  | 02.10.2025 - Güncelleme : 02.10.2025
Dışişleri Bakanı Fidan, Kazakistan Dışişleri Bakanı Köşerbayev ile telefonda görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Kazak mevkidaşı Köşerbayev ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, Fidan, görevine yeni atanan Köşerbayev'i kutladı ve başarılar diledi.

