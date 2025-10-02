Dışişleri Bakanı Fidan, Kazakistan Dışişleri Bakanı Köşerbayev ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kazakistan Dışişleri Bakanı Yermek Köşerbayev ile telefonda görüştü.
Ankara
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Kazak mevkidaşı Köşerbayev ile telefon görüşmesi yaptı.
Görüşmede, Fidan, görevine yeni atanan Köşerbayev'i kutladı ve başarılar diledi.
