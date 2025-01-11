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Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi Hayye ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye ile telefonda Gazze'de ateşkes müzakerelerindeki son durumu ele aldı.

Muhammet Tarhan  | 11.01.2025 - Güncelleme : 11.01.2025
Dışişleri Bakanı Fidan, Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi Hayye ile telefonda görüştü

İstanbul

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan ile Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi Hayye telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, ateşkes müzakerelerindeki son durum değerlendirildi.

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