Dışişleri Bakanı Fidan, Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi Hayye ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye ile telefonda Gazze'de ateşkes müzakerelerindeki son durumu ele aldı.
İstanbul
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan ile Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi Hayye telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, ateşkes müzakerelerindeki son durum değerlendirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.