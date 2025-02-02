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Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, Hamas yetkilileriyle Katar'da görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha'da, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş İsmail ve Hamas Siyasi Büro üyeleri ile bir araya geldi.

Can Efesoy  | 02.02.2025 - Güncelleme : 02.02.2025
Dışişleri Bakanı Fidan, Hamas yetkilileriyle Katar'da görüştü

Ankara

Bakanlığın X hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan'ın, Hamas Şura Meclisi Başkanı İsmail ve Hamas Siyasi Büro üyeleri ile Doha'da gerçekleştirdiği görüşmede, Gazze'deki insani durum ve ateşkese ilişkin konular ele alındı.

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