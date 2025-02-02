Dışişleri Bakanı Fidan, Hamas yetkilileriyle Katar'da görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha'da, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş İsmail ve Hamas Siyasi Büro üyeleri ile bir araya geldi.
Ankara
Bakanlığın X hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan'ın, Hamas Şura Meclisi Başkanı İsmail ve Hamas Siyasi Büro üyeleri ile Doha'da gerçekleştirdiği görüşmede, Gazze'deki insani durum ve ateşkese ilişkin konular ele alındı.
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Bakanımız @HakanFidan, Doha’da Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş İsmail ve Hamas Siyasi Büro üyeleri ile görüştü.— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) February 2, 2025
Görüşmede ateşkesle ilgili konular ve Gazze’deki insani durum ele alındı. pic.twitter.com/1CJXFCpThq