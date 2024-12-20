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Politika

Dışişleri Bakanı Fidan’dan Alman mevkidaşına, terörle mücadele mesajları

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile Ankara'da bir araya geldi.

Gökhan Çeliker, Muhammet Tarhan  | 20.12.2024 - Güncelleme : 20.12.2024
Dışişleri Bakanı Fidan’dan Alman mevkidaşına, terörle mücadele mesajları Fotoğraf: Mustafa Çiftçi/AA

Ankara

Bakan Fidan, Ankara'da Alman mevkidaşı Baerbock ile görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, görüşmede Türkiye'nin, Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin yeniden canlandırılmasına yönelik olarak AB içinde Almanya'nın öncü bir rol oynamasını beklediğini, Suriye'de güvenlik ve istikrarın tesisinin gerektiğini, ülkenin toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin desteklenmesinin şart olduğunu ifade etti.

Görüşmede, geçiş sürecinin kapsayıcı şekilde sürdürülmesinin ve azınlıklara saygı gösterilmesinin büyük önem arz ettiğini, gönüllü ve güvenli geri dönüşlerin sağlanmasının gerekli olduğunu vurgulayan Fidan, Suriye'nin yeniden inşası için yapıcı bir yaklaşım sergilemekte fayda olduğunu ve tüm bu konularda uluslararası toplumun Suriye'ye gerekli desteği sağlaması gerektiğini belirtti.

Fidan, Türkiye'nin, Suriye'deki tüm azınlıkların haklarının korunması gerektiğini savunduğunu, PKK/YPG'nin Suriye'deki Kürtleri temsil ettiği anlayışının yanlış olduğunu kaydetti.

Terör örgütlerinin Suriye'deki durumu suistimaline izin verilmeyeceği mesajı

Bakan Fidan, Alman mevkidaşına, PKK/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin Suriye'deki durumu suistimal etmesine asla müsaade edilemeyeceğini ve PKK/YPG'nin silahlarını bırakması ve kendisini lağvetmesinin şart olduğunu vurguladı.

Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün Suriye'deki PKK/YPG dahil tüm terörist unsurların temizlenmesiyle muhafaza edilebileceğini kaydeden Fidan, tüm müttefiklerden Türkiye'nin güvenlik kaygılarına saygı göstermesinin beklendiğinin altını çizdi.

Fidan, DEAŞ'lıların bulunduğu kampların ve cezaevlerinin idaresi için alternatifler geliştirilmesi gerektiğini, üçüncü ülkelerin Suriye'de bulunan DEAŞ tutuklusu ve bunların ailesi olan vatandaşlarını geri kabul etmesi gerektiğini belirtti.

Filistin meselesi ve Rusya-Ukrayna Savaşı

İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırıma son verilmesi gerektiğine işaret eden Fidan, Gazze'de acil ateşkes ilan edilmesi ve insani yardımların kesintisiz ulaştırılması için uluslararası toplumun ortak çaba göstermesi gerektiğini bildirdi.

Fidan ayrıca, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bir an önce "kalıcı şekilde sona ermesi için" Türkiye'nin müzakere sürecini desteklediğini vurgulayarak, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecinin başarıyla sonuçlanması açısından tarihi bir fırsat yakalandığını, üçüncü tarafların adil ve tarafsız şekilde bu süreci teşvik etmeleri gerektiğini kaydetti.

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