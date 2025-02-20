Dolar
36.29
Euro
38.16
Altın
2,940.76
ETH/USDT
2,727.30
BTC/USDT
97,855.00
BIST 100
9,807.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Yurdun bazı bölgelerinde kar yağışı etkili oluyor
logo
Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, Çinli mevkidaşı Vang ile Güney Afrika'da görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Afrika'da, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile bir araya gelerek, ikili ve bölgesel konuları ele aldı.

Gökhan Çeliker  | 20.02.2025 - Güncelleme : 20.02.2025
Dışişleri Bakanı Fidan, Çinli mevkidaşı Vang ile Güney Afrika'da görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile Çinli mevkidaşı Vang, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg şehrinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında görüştü.

Görüşmede, ikili siyasi ve ekonomik ilişkiler ele alınırken işbirliği imkanları da değerlendirildi.

Rusya-Ukrayna Savaşı, Suriye'deki durum ve Gazze'deki gelişmeler başta olmak üzere, bölgesel konuların ele alındığı görüşmede, son dönemdeki uluslararası gelişmeler çerçevesinde küresel güvenlik konuları da değerlendirildi.

Görüşmede ayrıca, uluslararası istikrara yönelik tehditlere dair fikir alışverişinde bulunuldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da bu gece saat 24.00 itibarıyla her türlü motosiklet aracı ve kuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı
"Yenidoğan çetesi" davasının üçüncü duruşmasına pazartesi devam edilecek
Ankara'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 63'e yükseldi
Sakarya'da 152 sivil toplum kuruluşunun desteğiyle Gazze'ye destek kermesi başlatıldı
İnebolu'da aşırı yağışlar heyelana yol açtı

Benzer haberler

Dışişleri Bakanı Fidan, Çinli mevkidaşı Vang ile Güney Afrika'da görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Çinli mevkidaşı Vang ile Güney Afrika'da görüştü

Bakan Fidan: Filistinlilerin uğruna büyük fedakarlıklarda bulunduğu topraklar müzakere konusu değildir

"Yenidoğan çetesi" davasının üçüncü duruşmasına pazartesi devam edilecek

Ankara'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 63'e yükseldi

Ankara'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 63'e yükseldi
İnebolu'da aşırı yağışlar heyelana yol açtı

İnebolu'da aşırı yağışlar heyelana yol açtı
İstanbul ve bazı illerde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi

İstanbul ve bazı illerde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet