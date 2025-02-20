Dışişleri Bakanı Fidan, Çinli mevkidaşı Vang ile Güney Afrika'da görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Afrika'da, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile bir araya gelerek, ikili ve bölgesel konuları ele aldı.
Ankara
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile Çinli mevkidaşı Vang, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg şehrinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında görüştü.
Görüşmede, ikili siyasi ve ekonomik ilişkiler ele alınırken işbirliği imkanları da değerlendirildi.
Bakanımız @HakanFidan Johannesburg’daki G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü. 🇹🇷🇨🇳 pic.twitter.com/5Eee94xwnA— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) February 20, 2025
Rusya-Ukrayna Savaşı, Suriye'deki durum ve Gazze'deki gelişmeler başta olmak üzere, bölgesel konuların ele alındığı görüşmede, son dönemdeki uluslararası gelişmeler çerçevesinde küresel güvenlik konuları da değerlendirildi.
Görüşmede ayrıca, uluslararası istikrara yönelik tehditlere dair fikir alışverişinde bulunuldu.