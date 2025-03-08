Dışişleri Bakanı Fidan Cidde'de temaslarını sürdürüyor
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde mevkidaşlarıyla bir araya geldi.
İstanbul
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde İranlı ve Özbekistanlı mevkidaşlarıyla ayrı ayrı bir araya geldi.
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın Cidde'de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile görüştüğü kaydedildi.
Bakanımız @HakanFidan, Cidde’de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı marjında Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov ile görüştü. 🇹🇷🇺🇿 pic.twitter.com/ITZkubxPd8— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) March 8, 2025
Bakan Fidan, Cidde'deki toplantı kapsamında Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ve Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu ile de bir araya gelmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.