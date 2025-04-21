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Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, Cezayirli mevkidaşı Attaf ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cezayir'e gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Cezayirli mevkidaşı Ahmed Attaf ile bir araya geldi.

Gökhan Çeliker  | 21.04.2025 - Güncelleme : 21.04.2025
Dışişleri Bakanı Fidan, Cezayirli mevkidaşı Attaf ile bir araya geldi

Ankara

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın, Attaf ile Türkiye-Cezayir Üçüncü Ortak Planlama Grubu Toplantısı marjında görüştüğü bildirildi.

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