Dışişleri Bakanı Fidan, Cezayirli mevkidaşı Attaf ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cezayir'e gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Cezayirli mevkidaşı Ahmed Attaf ile bir araya geldi.
Ankara
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın, Attaf ile Türkiye-Cezayir Üçüncü Ortak Planlama Grubu Toplantısı marjında görüştüğü bildirildi.
Bakanımız @HakanFidan Cezayir'deki Türkiye-Cezayir Üçüncü Ortak Planlama Grubu Toplantısı marjında Cezayir Devlet ve Dışişleri, Yurtdışındaki Ulusal Topluluk ve Afrika İşleri Bakanı Ahmed Attaf ile görüştü. 🇹🇷🇩🇿 pic.twitter.com/w177vCbuvq— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) April 21, 2025
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