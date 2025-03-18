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Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, Cenevre'de BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsviçre'nin Cenevre şehrinde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.

Tuğba Altun  | 18.03.2025 - Güncelleme : 18.03.2025
Dışişleri Bakanı Fidan, Cenevre'de BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Fidan, Cenevre'de düzenlenen genişletilmiş formatlı gayriresmi Kıbrıs toplantısı kapsamında Guterres ile görüştü.

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