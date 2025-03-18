Dışişleri Bakanı Fidan, Cenevre'de BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsviçre'nin Cenevre şehrinde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.
Ankara
Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Fidan, Cenevre'de düzenlenen genişletilmiş formatlı gayriresmi Kıbrıs toplantısı kapsamında Guterres ile görüştü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.