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Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Kavazovic'i kabul etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic'i İstanbul'da kabul etti.

Can Efesoy  | 25.05.2025 - Güncelleme : 25.05.2025
Dışişleri Bakanı Fidan, Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Kavazovic'i kabul etti

Ankara

Bakanlığın X hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan, Kavazovic ile İstanbul'da bir araya geldi.

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