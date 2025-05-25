Dışişleri Bakanı Fidan, Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Kavazovic'i kabul etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic'i İstanbul'da kabul etti.
Ankara
Bakanlığın X hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan, Kavazovic ile İstanbul'da bir araya geldi.
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Bakanımız @HakanFidan Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Reis-ül Ulema Hüseyin Efendi Kavazoviç’i İstanbul'da kabul etti. 🇹🇷🇧🇦 pic.twitter.com/M9LDIyWhQe— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) May 25, 2025