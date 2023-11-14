Dolar
28.64
Euro
30.71
Altın
1,945.65
ETH/USDT
2,031.00
BTC/USDT
36,298.00
BIST 100
7,569.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, Avustralyalı mevkidaşı Wong ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong ile Gazze’deki son duruma ilişkin telefonda görüştü.

Gökhan Çeliker  | 14.11.2023 - Güncelleme : 14.11.2023
Dışişleri Bakanı Fidan, Avustralyalı mevkidaşı Wong ile telefonda görüştü

Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Avustralyalı mevkidaşı Wong ile telefon görüşmesi yaptı.

İki bakan görüşmede, Filistinli sivillere yönelik saldırıların arttığı ve gerilimin giderek tırmandığı Gazze’deki son duruma ilişkin fikir alışverişinde bulundu.

Dışişleri Bakanı Fidan, Gazze’de bir an önce tam ateşkes sağlanmasının ve insani yardımların kesintisiz biçimde ulaştırılmasının aciliyetini vurguladı.

Çatışmaların bölgeye yayılması riskine de değinen Fidan, İsrail’in Gazze’yi topyekun hedef almasının, hastane ve okulları bombalamasının uluslararası hukukun alenen ihlali anlamına geldiğine dikkati çekti.

Bakan Fidan, Wong'a Gazze’deki insanlık dramının son bulması için uluslararası toplumun İsrail’e doğru mesajları iletmesinin önemini de hatırlattı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Mersin'de sağanak etkili oluyor
Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Bursa’da köpeğin saldırısına uğrayan inşaat işçisi ağır yaralandı
İçişleri Bakanı Yerlikaya "Sarallar" organize suç örgütünün çökertildiğini bildirdi
Sosyal medya fenomenleri Bahar Candan ve Nihal Candan gözaltına alındı

Benzer haberler

Dışişleri Bakanı Fidan, Avustralyalı mevkidaşı Wong ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Avustralyalı mevkidaşı Wong ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Mısırlı mevkidaşı Şukri ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Çin Ortadoğu Sorunu Özel Temsilcisi Cay'ı kabul etti

Dışişleri Bakanı Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Buric'i kabul etti

Dışişleri Bakanı Fidan, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Buric'i kabul etti
Bakan Fidan, Endonezya Dışişleri Bakanı Marsudi ile telefonda görüştü

Bakan Fidan, Endonezya Dışişleri Bakanı Marsudi ile telefonda görüştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet