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Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, Arnavutluk'u ziyaret edecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arnavutluk'un başkenti Tiran'a gidecek.

Can Efesoy  | 28.01.2024 - Güncelleme : 28.01.2024
Dışişleri Bakanı Fidan, Arnavutluk'u ziyaret edecek

Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Arnavutluk'un başkenti Tiran'a gitmek üzere Ankara'dan ayrıldı.

Bu akşam Tiran'da Türk iş insanlarıyla buluşacak Fidan, yarın resmi ziyaret çerçevesinde Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı İgli Hasani ile görüşecek.

Fidan, Tiran'da Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile de bir araya gelecek.

Yarın akşam Tiran'dan Sofya'ya geçecek Fidan, resmi ziyaret kapsamında salı günü Bulgaristan'da, çarşamba günü Romanya'da olacak.

Bakan Fidan'ın üç ülkeye yapacağı resmi ziyaretlerde, ikili ilişkilerin yanı sıra güncel, bölgesel ve küresel gelişmeler de ele alınacak.

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