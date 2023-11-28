Dışişleri Bakanı Fidan, Arnavutluk ve Estonya dışişleri bakanlarıyla görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı İgli Hasani ve Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna ile bir araya geldi.
Ankara
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere bulunduğu Brüksel'de Hasani ve Tsahkna ile bir araya geldi.
Bakanımız @HakanFidan, Brüksel’deki NATO Dışişleri Bakanları toplantısı öncesinde NATO Daimi Temsilciliğimizde Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı İgli Hasani ile bir araya geldi.— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) November 28, 2023
Türkiye ile Arnavutluk arasındaki işbirliğini her alanda güçlendirme kararlılığının… pic.twitter.com/K9wDn0iKTX
Fidan ile Hasani arasındaki görüşmede, Türkiye ile Arnavutluk arasındaki işbirliğini her alanda güçlendirme kararlılığı vurgulanırken, Balkanlar ve Gazze'deki son gelişmeler ele alındı.
Bakanımız @HakanFidan, Brüksel’deki NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna ile görüştü.— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) November 28, 2023
NATO Daimi Temsilciliğimizde yapılan görüşmede, ikili ilişkiler, Ukrayna’daki son gelişmeler ve ittifakın gündemindeki konular ele alındı.… pic.twitter.com/O4EcwFAS3s
Estonyalı mevkidaşı Tsahkna ile Fidan arasındaki görüşmede de ikili ilişkilerin yanı sıra Ukrayna'daki son gelişmeler ile NATO ittifakının gündemindeki konular değerlendirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.