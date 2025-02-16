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Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, Almanya'da Ukraynalı yetkililerle görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ve Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile Almanya'da görüştü.

Can Efesoy  | 16.02.2025 - Güncelleme : 16.02.2025
Dışişleri Bakanı Fidan, Almanya'da Ukraynalı yetkililerle görüştü Fotoğraf: Murat Gök/AA

Ankara

Bakanlığın X hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan, Almanya'da düzenlenen 61. Münih Güvenlik Konferansı kapsamında, Yermak ve Umerov ile görüştü.

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