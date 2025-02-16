Dışişleri Bakanı Fidan, Almanya'da Ukraynalı yetkililerle görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ve Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile Almanya'da görüştü.
Ankara
Bakanlığın X hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan, Almanya'da düzenlenen 61. Münih Güvenlik Konferansı kapsamında, Yermak ve Umerov ile görüştü.
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Bakanımız @HakanFidan, Münih Güvenlik Konferansı marjında Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ve Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile görüştü. 🇹🇷🇺🇦 pic.twitter.com/C3HAQqLXtY— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) February 15, 2025