Dolar
32.22
Euro
34.94
Altın
2,322.48
ETH/USDT
3,783.90
BTC/USDT
67,567.00
BIST 100
10,400.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile Hamas ve İsrail arasındaki müzakerelerde gündeme getirilen son teklifi telefonda görüştü.

Gamze Türkoğlu Oğuz, Büşranur Koca  | 31.05.2024 - Güncelleme : 31.05.2024
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile telefonda görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile telefon görüşmesi yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan ile Blinken görüşmede, Hamas ve İsrail arasındaki müzakerelerde gündeme getirilen son teklifi ele aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul ve Kocaeli'de faaliyet gösteren silahlı suç örgütüne operasyon
TCG Kınalıada, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi limanını ziyaret etti
Türkiye, İsrail’in soykırımla yargılandığı UAD’daki davaya müdahil olmak için nota yolladı
Türk Hava Kuvvetlerinin 113'üncü yılı İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi'nde kutlanacak
Marmara Bölgesi için sıcak hava uyarısı

Benzer haberler

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile telefonda görüştü

ABD: Kiev’in Ukrayna toprakları dışında saldırı yapmasına izin vermedik

Dışişleri Bakanlığı, Solingen faciasında hayatını kaybedenleri andı

Türkiye'den, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik paylaşımına tepki

Türkiye'den, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik paylaşımına tepki
Dışişleri Bakanı Fidan, Brüksel'de Filistin Devleti'nin tanınması yönünde mesajlar verdi

Dışişleri Bakanı Fidan, Brüksel'de Filistin Devleti'nin tanınması yönünde mesajlar verdi
Dışişleri Bakanı Fidan, Brüksel'de İspanyol mevkidaşıyla bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Fidan, Brüksel'de İspanyol mevkidaşıyla bir araya geldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet