Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile Hamas ve İsrail arasındaki müzakerelerde gündeme getirilen son teklifi telefonda görüştü.
Ankara
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile telefon görüşmesi yaptı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan ile Blinken görüşmede, Hamas ve İsrail arasındaki müzakerelerde gündeme getirilen son teklifi ele aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.