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Politika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya'ya çalışma ziyareti gerçekleştirecek

Mehmet Şah Yılmaz   | 05.05.2021
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya'ya çalışma ziyareti gerçekleştirecek

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Almanya'ya çalışma ziyaretinde bulunacağı bildirildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun 6 Mayıs'ta Almanya’ya çalışma ziyareti gerçekleştireceği kaydedildi.

Açıklamada, yapılacak görüşmelerde ikili ve bölgesel konuların yanı sıra Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin ele alınmasının öngörüldüğü aktarıldı.

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