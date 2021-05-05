Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya'ya çalışma ziyareti gerçekleştirecek
Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Almanya'ya çalışma ziyaretinde bulunacağı bildirildi.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun 6 Mayıs'ta Almanya’ya çalışma ziyareti gerçekleştireceği kaydedildi.
Açıklamada, yapılacak görüşmelerde ikili ve bölgesel konuların yanı sıra Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin ele alınmasının öngörüldüğü aktarıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.