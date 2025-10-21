Dolar
Dünya

Alman hükümeti, Gazze'den 20 bakıma muhtaç çocuğun ülkeye getirilmesine izin vermedi

Almanya'da Hannover Büyükşehir Belediyesinin Gazze'de 20 hasta ve yaralı çocuğu alma teklifi, Alman hükümetinin reddetmesiyle engellendi.

Cüneyt Karadağ  | 21.10.2025 - Güncelleme : 21.10.2025
Berlin

Yeşiller Partisi'nden Hannover Belediye Başkanı Belit Onay, yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığının kararından derin üzüntü duyduğunu ve bu duruma anlam veremediğini belirtti.

Sosyal Demokrat Partili Steffen Krach, Gazze'de 16 binden fazla insanın yurt dışında bakıma muhtaç olduğunu aktararak, "En azından en çok ihtiyaç duyanlara, yani çocuklara bu yardımı sağlamamak acımasızlıktır." ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanlığının, 20 bakıma muhtaç çocuğun ülkeye getirilmesine izin verilmemesine gerekçe olarak Gazze'deki durumun "çok kafa karıştırıcı ve öngörülemez" olmaya devam ettiği ve karmaşık prosedürleri gösterdiği öğrenildi.

