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Politika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Afganistan konulu G7 Dışişleri Bakanları toplantısına katıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, video konferans yöntemiyle düzenlenen Afganistan konulu G7 Dışişleri Bakanları toplantısına katıldı.

Mehmet Şah Yılmaz   | 30.08.2021
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Afganistan konulu G7 Dışişleri Bakanları toplantısına katıldı

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Afganistan konulu G7 Dışişleri Bakanları toplantısına katılarak görüş ve değerlendirmelerimizi paylaştık." ifadesini kullandı.

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