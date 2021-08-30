Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Afganistan konulu G7 Dışişleri Bakanları toplantısına katıldı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, video konferans yöntemiyle düzenlenen Afganistan konulu G7 Dışişleri Bakanları toplantısına katıldı.
Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Afganistan konulu G7 Dışişleri Bakanları toplantısına katılarak görüş ve değerlendirmelerimizi paylaştık." ifadesini kullandı.
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#Afganistan konulu G7 Dışişleri Bakanları toplantısına katılarak görüş ve değerlendirmelerimizi paylaştık.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) August 30, 2021
Attended G7 Foreign Ministers meeting on #Afghanistan and shared our views. pic.twitter.com/za1GSADMtU