Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "3 FETÖ elebaşının iadesi konusunda (Kamboçya'ya) talebimizi yineledik. Bu terör örgütü sadece Türkiye için değil bulunduğu her ülke için tehdittir." dedi.

ANKARA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşının iadesi konusunda Kamboçya'ya taleplerini yinelediklerini belirterek, "Bu terör örgütü sadece Türkiye için değil bulunduğu her ülke için tehdittir." dedi.

Çavuşoğlu ile Kamboçya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Kıdemli Bakanı Prak Sokhonn, Bakanlık Resmi Konutu'nda ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek için bundan sonra istişare toplantılarını daha düzenli yapmak gerektiğini, Karma Ekonomik Komisyon toplantısının üçüncüsünün de önümüzdeki dönemde gerçekleştirileceğini ifade etti.

Çavuşoğlu, Kamboçya'daki seçim zaferi dolayısıyla mevkidaşını tebrik etti.

Asya'nın küresel siyaset ve ekonominin yeni ağırlık noktası olmaya başladığını dile getiren Çavuşoğlu, Türkiye'nin de bu çerçevede Asya ülkeleri ve bölgesel örgütlerle bağlarını güçlendirdiğini ifade etti.

Çavuşoğlu, ekonomik iş birliğini de güçlendirdiklerini belirterek, Kamboçya ile ticaret hacminin potansiyeli yansıtmadığına dikkati çekti. Yakın zamanda iki ülke arasında yolcu seferlerinin başlatılmasına yönelik temennisini dile getiren Çavuşoğlu, karşılıklı turist sayısının artması için de çalışmaları sürdüreceklerini vurguladı.

İlişkilerin hukuki altyapısını da güçlendirmek gerektiğine işaret eden Çavuşoğlu, Kamboçya Başbakanı'nın Türkiye'ye yapacağı ziyarette çifte vergilendirmenin önlenmesi anlaşması gibi birçok anlaşmayı imzalamayı planladıklarını ifade etti.

"Bundan sonraki süreçte yine ASEAN bölgesi ve tüm Asya ile ilişkilerimizi daha da geliştireceğiz"

Çavuşoğlu, 2020'de iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin 50. yılının kutlanacağı bilgisini verdi ve bu nedenle iki ülkede de etkinlikler düzenleneceğini anlattı.

Türkiye'nin Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliğinden (ASEAN) geçen sene sektörel diyalog ortaklığı statüsü aldığını belirten Çavuşoğlu, birçok aday içinde sadece Türkiye'nin sunduğu eylem planı ve yol haritası sayesinde oy birliğiyle bunun kabul edildiğinin altını çizdi.

Çavuşoğlu, geçen sene Manila'da alınan bu statü sürecinde mevkidaşının verdiği destek nedeniyle teşekkür ederek, "Bundan sonraki süreçte yine ASEAN bölgesi ve tüm Asya ile ilişkilerimizi daha da geliştireceğiz ve Kamboçya bizim için önemli bir ortak." diye konuştu.

İki ülke Diplomasi Akademileri arasında bir mutabakat zaptı imzalandığını söyleyen Çavuşoğlu, iki bakanlık arasındaki bağları, diplomat değişimi ve genç diplomatların eğitimi gibi konular da dahil güçlendireceklerini vurguladı.

"FETÖ sadece Türkiye için değil bulunduğu her ülke için tehdittir"

Çavuşoğlu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kamboçya'da da faal durumda olduğunu ve bu konudaki taleplerini Kamboçya'ya ilettiklerini hatırlatarak, "Bu konuda bazı çalışmaların olduğunu biliyoruz ve iadesini talep ettiğimiz 3 elebaşı konusunda talebimizi yineledik. Bu terör örgütü sadece Türkiye için değil bulunduğu her ülke için tehdittir. Okulları kullanarak devlet kademelerine sızıyor ve daha sonra siyaseti kontrol altında tutmaya çalışıyor. Bazı ülkelerde neler yaptığını ve ne duruma geldiğini dostuma anlattım. Bu vesileyle Maarif Vakfı'nın oradaki okulları devralmaya hazır olduğunu belirttim." ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, bir soru üzerine, Avrupa'ya yaptığı ziyaretleri de değerlendirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya ziyaretine refakat ettiğini söyleyen Çavuşoğlu, bunun Almanya ve Avrupa ile ilişkiler açısından önemli bir ziyaret olduğunu belirtti. Son dönemde atılan olumlu adımlarla Avrupa ile olan ilişkileri daha da geliştirdiklerini anlatan Çavuşoğlu, her iki tarafın da çıkarına olacak şekilde karşılıklı adımlar atıldığını ifade etti. Almanya ziyaretinde ikili ilişkileri de görüştüklerini dile getiren Çavuşoğlu, Türkiye'nin bölgede oynadığı rolün Avrupa tarafından daha da iyi görülmeye başlandığını kaydetti.

Özellikle İdlib anlaşmasının sadece bölge için değil, Avrupa'nın güvenliği bakımından da önemli olduğunu belirten Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Dolayısıyla Türkiye, Avrupa'nın güvenliği, ekonomisi ve diğer alanlarında çok önemli rol oynayan bir ülke. Almanya ziyaretimizden sonra Fransa'ya geçerek Suriye konusunu konuştuk ve İdlib anlaşmasının uygulanması dahil, siyasi süreçte birlikte nasıl adımlar atabiliriz, bunu değerlendirdik. Bu ayın 3. haftasında muhtemelen gerçekleşecek olan Türkiye, Rusya, Almanya ve Fransa liderler toplantısının hazırlığını da bu şekilde yapmış olduk."

İsviçre ziyaretinde de Batı Balkanlar'ın istikrarı, barışı, ekonomik kalkınması ve Batı Balkanlar'ın Avrupa Atlantik entegrasyonu konusunda Türkiye'nin düşüncelerini paylaştıklarını anlatan Çavuşoğlu, son derece verimli bir toplantı olduğunu bildirdi.

Muhabirler: Meltem Bulur, Tevfik Durul