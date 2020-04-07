Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu 11 ülkeden mevkidaşıyla telekonferansla görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 11 ülkeden mevkidaşıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele konusunda telekonferans görüşmesi yaptı.
Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 11 ülkenin dışişleri bakanlarıyla görüşmesi sonrası Twitter'dan paylaşımda bulundu.
Kanada, Almanya, Avustralya, İngiltere, Brezilya, Endonezya, Fas, Fransa, Güney Afrika, Peru ve Singapur'dan mevkidaşlarıyla 4. telekonferans görüşmesini yaptıklarını belirten Çavuşoğlu, "Kovid-19 ile etkin bir mücadele için tıbbi malzemenin temin ve tedariki konularını değerlendirdik." ifadesini kullandı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ayrıca Avrupa Birliği (AB) Genişlemeden Sorumlu Komiseri Oliver Varhelyi ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde de salgınla mücadele konusunu ele aldı.
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#Kanada, #Almanya, #Avustralya, #BirleşikKrallık, #Brezilya, #Endonezya, #Fas, #Fransa, #GüneyAfrika, #Peru& #Singapur'dan mevkidaşlarımızla 4. telekonferans görüşmesini yaptık. #KOVID19'la etkin bir mücadele için tıbbi malzemenin temin&tedariki konularını değerlendirdik.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) April 7, 2020