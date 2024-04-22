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NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı Çavuşoğlu New York'ta Türk Diasporası Buluşması'na katıldı

PA Türk Delegasyonu Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York'taki Türk Diasporası Buluşması'nda, "Önümüzde ABD seçimleri var. Burada ne kadar birlik beraberlik içinde olursak, ABD Kongresi ve eyalet yönetimleri üzerine etkiniz o kadar fazla olur." dedi.

Mücahit Oktay  | 22.04.2024 - Güncelleme : 22.04.2024
NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı Çavuşoğlu New York'ta Türk Diasporası Buluşması'na katıldı Fotoğraf: Fatih Aktaş/AA

New York

Türk Amerikan Yönlendirme Komitesinin (TASC) organizasyonuyla New York Türkevi'nde gerçekleştirilen ve Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sedat Önal ve New York Başkonsolosu Reyhan Özgür'ün de hazır bulunduğu toplantıda konuşan Çavuşoğlu, "Hangi görüşten, hangi inançtan olura olsun, her bir vatandaşımız bizim için değerlidir." dedi.

ABD'de, NATO Parlamentolar Asamblesi Başkanı olarak, beraberindeki heyetle bir dizi ziyaret gerçekleştirecek Çavuşoğlu, bu vesileyle ABD'deki Türk vatandaşları ve Türk dünyasından bazı sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Mevlüt Çavuşoğlu, Türk-Amerikan toplumunun birlikteliğini çok önemsediklerini belirttiği konuşmasında, "Önümüzde ABD seçimleri var. Burada ne kadar birlik beraberlik içinde olursak, ABD Kongresi ve eyalet yönetimleri üzerine etkiniz o kadar fazla olur." ifadelerine yer verdi.

Türkiye-ABD ilişkilerine değinen Çavuşoğlu, son dönemde özellikle Türkiye'nin ABD'ye yaptığı ihracatta büyük artış olduğunu ve buna Türk-Amerikan toplumunun büyük katkı sağladığını kaydetti.

Çavuşoğlu ayrıca, Kahramanmaraş merkezli depremlerde, ABD'de yaşayan Türk toplumunun ve ABD'li dostlarının yaptığı yardımları hatırlatarak, teşekkürlerini iletti.

Öte yandan, etkinlikte konuşan BM Daimi Temsilcisi Sedat Önal da gelecek haftadan itibaren Türkiye'nin Washington Büyükelçisi olarak görevine devam edeceğini ve Türk-Amerikan toplumu ile çalışmalarını ara vermeden sürdüreceğini kaydetti.

Çavuşoğlu'na temaslarında, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak ve CHP İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel de eşlik ediyor.

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