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Politika

Disiplin Kurulu'na sevk edilen Özdağ'ın savunması istendi

İYİ Parti Müşterek Disiplin Kurulu, İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya yönelik açıklama ve ithamları nedeniyle Disiplin Kurulu'na sevk edilen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'dan, iddialarıyla ilgili savunmasını istedi.

Esin Işık   | 06.11.2020
Disiplin Kurulu'na sevk edilen Özdağ'ın savunması istendi

Ankara

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya yönelik açıklama ve ithamları nedeniyle Disiplin Kurulu'na sevk edilen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'dan, iddialarıyla ilgili savunması istendi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Özdağ'ın İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkındaki "FETÖ'cü" iddialarının ardından parti teşkilatlarından iletilen Özdağ'ın ihracına yönelik dilekçeleri değerlendirerek, Özdağ'ı Disiplin Kurulu'na sevk etmişti.

Bu gelişmenin ardından Merkez Disiplin Kurulu (MDK) ve Meclis Disiplin Kurulu'ndan oluşan Müşterek Disiplin Kurulu toplandı ve Özdağ'a ilişkin dosyayı görüştü.

Özdağ'dan iddiaları ve açıklamalarıyla ilgili savunmasının alınması kararını veren Kurul, bu kararı Özdağ'a tebliğ etti.

Tüzüğe göre, Özdağ tebliğin kendisine ulaşmasının ardından 7 gün içerisinde yazılı veya sözlü ya da hem yazılı hem sözlü cevap verebilecek.

Kurul, savunmaya göre tekrar toplanarak, Özdağ hakkındaki kararını verecek.

Disiplin süreci başlatıldı

Özdağ'ın, katıldığı bir televizyon programında İstanbul İl Başkanı Kavuncu'nun "FETÖ'cü" olduğu yönündeki iddialarının ardından Kavuncu, Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Daha sonra parti teşkilatları, Özdağ'ın beyanlarının gerçek dışı ve iftira olduğunun belirtildiği dilekçeleri genel merkeze ileterek, Özdağ'ın partiden ihraç edilmesini istemişti.

Genel Başkan Akşener ise teşkilatlardan gelen başvuru ve talepleri değerlendirerek, Özdağ'ın Disiplin Kurulu'na sevkine karar vermişti.

Özdağ, yaptığı açıklamada, "Bana karşı işletilen disiplin süreci, İYİ Parti Disiplin Yönetmeliği'ne göre ilerleyen bir hukuki süreç değil, siyasal kampanya çerçevesinde 'vahşi Batı'daki siyasal linç' ilkelerine göre gelişmiştir ve bu kabul edilebilir değildir." açıklamasını yapmıştı.

Ümit Özdağ, disipline sevk edilmesine neden olan konunun, "katıldığı bir televizyon programında İstanbul İl Başkanı'nın Kazakistan'da FETÖ tarafından kurulan bir STÖ'nün başkan yardımcılığı konusuna açıklık getirmesini istemesi" olduğunu ifade etmişti.

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