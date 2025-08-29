Dolar
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM’deki Gazze gündemli oturumda Genel Kurul’a hitap ediyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya-i Kebir Camii'nde "İslami ve İnsani Bir Sorumluluk: Gazze'' başlıklı uluslararası konferansın sonuç bildirgesinin kamuoyuyla paylaşıyor.
Dünya

İngiltere hükümeti, İsrailli yetkilileri Londra'da düzenlenecek savunma fuarına davet etmedi

İngiltere hükümetinin, Gazze'deki saldırılar nedeniyle bu yıl Londra'da düzenlenecek savunma fuarına İsrailli yetkilileri davet etmediği bildirildi.

Zuhal Demirci  | 29.08.2025 - Güncelleme : 29.08.2025
İngiltere hükümeti, İsrailli yetkilileri Londra'da düzenlenecek savunma fuarına davet etmedi

Londra

Politico sitesinin haberine göre İngiltere Hükümet Sözcüsü, iki yılda bir Londra'da düzenlenen ve dünyanın önde gelen savunma sanayisi buluşmalarından olan Uluslararası Savunma ve Güvenlik Ekipmanları Fuarı (DSEI 2025) için bu yıl İsrail hükümeti heyetine davet gönderilmeyeceğini açıkladı.

Sözcü, "İsrail hükümetinin Gazze'deki askeri operasyonunu daha da tırmandırma kararı yanlış. Sonuç olarak DSEI 2025'e katılmak üzere hiçbir İsrail hükümeti delegasyonunun davet edilmeyeceğini teyit edebiliriz." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Sözcü, "Bu savaşın sona ermesi için diplomatik çözüm olmalı, derhal ateşkes sağlanmalı, rehineler serbest bırakılmalı ve Gazze halkına insani yardım artırılmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Sözcü, İsrailli savunma sanayi şirketlerinin fuara normal şekilde katılabileceğini bildirdi.

Haberde, şirketlerin katılması durumunda bunun büyük çaplı protestolara yol açmasının beklendiğine işaret edildi.

Fuarın organizatörü "Clarion Defence and Security" adlı şirket ise konuya ilişkin açıklama yapmazken, İsrail'in Londra Büyükelçiliği konuya dair Politico'nun sorularını yanıtsız bıraktı.

Bazı İngiliz yetkililer de İsrail hükümetinin konuya ilişkin bilgilendirildiğini ve işgal altındaki Filistin topraklarında uluslararası insancıl hukuku koruma taahhüdünü göstermesi halinde yasağın kaldırılabileceğini söyledi.

