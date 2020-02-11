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Politika

Devlet Bahçeli, klasik otomobilini Harran Belediye Başkanı Özyavuz'a hediye etti

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin klasik otomobillerinden birini hediye ettiği Harran Belediye Başkanı Özyavuz, "Bu kıymetli hediyeye gözümüz gibi bakacağımızı bilmenizi isterim." dedi.

Mehmet Fatih Aslan   | 11.02.2020
Devlet Bahçeli, klasik otomobilini Harran Belediye Başkanı Özyavuz'a hediye etti

Şanlıurfa

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, klasik otomobillerinden birini Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz'a hediye etti.

Özyavuz, yaptığı yazılı açıklamada, Bahçeli'nin varlığı ve desteğiyle her daim yanlarında olduğunu bildirdi.

Bahçeli'nin bugün kendisini manevi bir hediye ile şereflendirdiğini ifade eden Özyavuz, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Başkanımız Devlet Bahçeli'nin destekleri ve değerli hemşehrilerimin teveccühleri ile belediye seçimlerine girdim ve Allah'ın izniyle güvenlerini boşa çıkarmadık. Bugün bizlerin tekrar onore edildiği bir gün olmuştur. Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli kendisi için çok kıymetli olan, gözünden sakındığı klasik arabasını bize hediye etmiş, Özyavuz ailesini yeniden onurlandırmış ve duygulandırmıştır. Bu kıymetli hediyeye gözümüz gibi bakacağımızı bilmenizi isterim. İnşallah sizden bize armağan edilen bu klasik araba evlatlarımızdan torunlarımıza kadar manevi değeri çok yüksek bir hatıra olarak kalacaktır."

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