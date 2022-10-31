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Politika

Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal CHP'den istifa ettiğini açıkladı

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, CHP'den istifa etti.

Barış Gündoğan   | 31.10.2022
Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal CHP'den istifa ettiğini açıkladı

Ankara

Aslı Baykal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gördüğüm lüzum üzerine CHP'den istifa ettim." dedi.

Baykal, başka bir partiye katılıp katılmayacağına ilişkin soruyu ise yanıtsız bıraktı.



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