Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal CHP'den istifa ettiğini açıkladı
Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, CHP'den istifa etti.
Ankara
Aslı Baykal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gördüğüm lüzum üzerine CHP'den istifa ettim." dedi.
Baykal, başka bir partiye katılıp katılmayacağına ilişkin soruyu ise yanıtsız bıraktı.
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