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Politika

Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Macaristan ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Semih Erdoğdu  | 20.05.2025 - Güncelleme : 20.05.2025
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Ankara

Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Tezkereye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 Mayıs'ta Macaristan'a ziyarette bulunacağından, dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106'ncı maddesi uyarınca, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

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