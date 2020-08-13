Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan 'İsrail-BAE anlaşması'na tepki
Kalın, sosyal medya paylaşımında, "Filistin halkına ve davasına ihanet edenlerin hüsranını tarih elbette yazacaktır" değerlendirmesinde bulundu.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında varılan anlaşmaya tepki göstererek, tarihin Filistin halkına ve davasına ihanet edenlerin hüsranını yazacağını belirtti.
Kalın, Twitter'dan, İsrail ile BAE arasında varılan anlaşmaya ilişkin açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Filistin halkına ve davasına ihanet edenlerin hüsranını tarih elbette yazacaktır." ifadesini kullandı. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Filistin halkına ve davasına ihanet edenlerin hüsranını tarih elbette yazacaktır.— Ibrahim Kalin (@ikalin1) August 13, 2020