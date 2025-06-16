Dolar
39.40
Euro
45.67
Altın
3,418.55
ETH/USDT
2,596.00
BTC/USDT
106,700.00
BIST 100
9,321.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze için küresel yürüyüş yerine sosyal medya ve diplomasi odaklı "yeni rota" belirlendi

İsrail’in Gazze'de devam eden abluka ve sivillere yönelik saldırılarına dikkati çekmek için 54 ülkeden aktivistlerin katılımıyla oluşturulan “Küresel Gazze Yürüyüşü (Global March to Gaza)” Mısır makamlarından izin çıkmaması nedeniyle gerçekleşmedi.

Esat Fırat  | 16.06.2025 - Güncelleme : 16.06.2025
Gazze için küresel yürüyüş yerine sosyal medya ve diplomasi odaklı "yeni rota" belirlendi

Kahire

Global March to Gaza Komitesi tarafından Mısır’ın başkenti Kahire’den yapılan açıklamada, eylemin temel amacının “Gazze’deki insanlık dışı ablukanın kaldırılması ve sivillere yönelik katliamların durdurulması” olduğu vurgulandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada, "Bu çağrı, küresel vicdanların sesidir" ifadesi kullanıldı.

Yürüyüş öncesinde çeşitli diplomatik ve yerel temaslar gerçekleştirildiğini aktaran Komite, geniş katılımlı ve barışçıl bir yürüyüş için gerekli tüm adımların atıldığını ancak mevcut koşullar altında planın uygulanmasının mümkün olmadığını duyurdu.

Komitenin yürüyüş yerine sosyal medya ve diplomasi odaklı yeni bir stratejik rota belirlediği ifade edilen açıklamada, bu kapsamda küresel kamuoyu baskısının artırılacağı, sahadaki tanıklıkların geniş kitlelere ulaştırılacağı ve insani kararlılıkla mücadelenin sürdürüleceği vurgulandı.

Bu sürecin bir geri çekilme değil, stratejik bir yeniden konumlanma olduğu belirtilen açıklamada, “Gazze’ye yönelik zulüm sürerken biz de çabalarımızı dünyanın dört bir yanındaki vicdanlara hitap ederek sürdürüyoruz” denildi.

Global March to Gaza Komitesi, Mısır halkının ve bölge halklarının Filistin meselesine duyarlılığına güvendiklerini, kutuplaşmalardan uzak, insani temelli bir dayanışma zemini inşa etmeyi hedeflediklerini kaydetti.

“Gazze’ye özgürlük, insanlığa umut” sloganıyla sona eren açıklamada, yürüyüşe katılan binlerce gönüllünün, bulundukları her yerden Gazze için ses vermeye devam edeceği mesajı verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adalet Bakanı Tunç, Yargıtay ve Danıştay üyelerini tebrik etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail-İran gerilimi için yoğun telefon diplomasisi
Mardin'de yaklaşık 350 dekar buğday ekili alan yandı
İzmir'de suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 17 şüpheli tutuklandı
Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, Türkiye'ye dönüyor

Benzer haberler

İran'a saldırılar nedeniyle İsrail'de kalan 3 Madleen aktivisti kara yoluyla Ürdün'e gönderildi

İran'a saldırılar nedeniyle İsrail'de kalan 3 Madleen aktivisti kara yoluyla Ürdün'e gönderildi

"ABD, temsilciliklerinden ülkelere İran saldırılarına dahil olmadığını iletmesini istedi" iddiası

Gazze için küresel yürüyüş yerine sosyal medya ve diplomasi odaklı "yeni rota" belirlendi

Rusya: İsrail ile İran arasında arabuluculuk yapmaya hazırız

Rusya: İsrail ile İran arasında arabuluculuk yapmaya hazırız
İsrail’in İran’a saldırılarında üst düzey isimler öldürüldü

İsrail’in İran’a saldırılarında üst düzey isimler öldürüldü
UAEA Başkanı Grossi'den İsrail ile İran arasındaki gerilimin radyasyon sızıntısı riskini artırdığı uyarısı

UAEA Başkanı Grossi'den İsrail ile İran arasındaki gerilimin radyasyon sızıntısı riskini artırdığı uyarısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet