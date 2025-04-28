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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. VTR
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Politika

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Özcan Yıldırım  | 28.04.2025 - Güncelleme : 28.04.2025
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.45’te başladı.

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