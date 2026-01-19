Dolar
logo
Politika

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.

Özcan Yıldırım  | 19.01.2026 - Güncelleme : 19.01.2026
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi TCCB / Murat Çetinmühürdar

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 16.10'da başladı ve yaklaşık 2,5 saat sürdü.

19.01.2026

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
