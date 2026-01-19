Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'nın 3'üncü pisti ve yeni kulesinin açılışını yapacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Ankara Esenboğa Havalimanı'nın 3'üncü pisti, yeni hava trafik kontrol kulesi ile tamamlayıcı tesislerinin açılışını gerçekleştirecek.
İstanbul
"Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bugün Esenboğa Havalimanı'nın 3'üncü pisti ile yeni kulesinin ve tamamlayıcı tesislerinin açılışını gerçekleştirecek." ifadeleri kullanıldı.
Paylaşımda, açılışı gerçekleştirilecek pist, kule ve tamamlayıcı tesislerin fotoğraflarına da yer verildi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, bugün Esenboğa Havalimanının 3'üncü pisti ile yeni kulesinin ve tamamlayıcı tesislerinin açılışını gerçekleştirecek. pic.twitter.com/JxQyKvM6JB— Erdoğan Dijital Medya (@RTEdijital) January 19, 2026