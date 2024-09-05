Dolar
33.94
Euro
37.80
Altın
2,515.10
ETH/USDT
2,368.30
BTC/USDT
56,079.00
BIST 100
9,936.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve milli futbolcu Çağlar Söyüncü basın toplantısı düzenliyor
logo
Politika

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan "Orta Vadeli Program" açıklaması

İletişim Başkanı Altun, "OVP'nin, sağlam temeller üzerine kurulu ekonomimizi daha da güçlendirecek bir mihenk taşı olacağına ve Türkiye Yüzyılı hedeflerimize ulaşmada önemli katkılar sunacağına gönülden inanıyorum." ifadesini kullandı.

Mehmet Yusuf Melikoğlu  | 05.09.2024 - Güncelleme : 05.09.2024
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan "Orta Vadeli Program" açıklaması

İstanbul

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "OVP'nin, sağlam temeller üzerine kurulu ekonomimizi daha da güçlendirecek bir mihenk taşı olacağına ve Türkiye Yüzyılı hedeflerimize ulaşmada önemli katkılar sunacağına gönülden inanıyorum." ifadesini kullandı.

Orta Vadeli Program'a (OVP) ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Altun, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın refah seviyesini artırmak ve ekonomimizin sürdürülebilirliğini güçlendirmek amacıyla bir dizi önemli iktisadi hedefler içeren Orta Vadeli Program'ın hepimiz için hayırlı olmasını diliyorum.

Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, hükümetimiz tarafından bilimsel ölçütler ışığında titizlikle hazırlanan OVP'nin, sağlam temeller üzerine kurulu ekonomimizi daha da güçlendirecek bir mihenk taşı olacağına ve Türkiye Yüzyılı hedeflerimize ulaşmada önemli katkılar sunacağına gönülden inanıyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan Palmiye Sitesi ile ilgili davanın görülmesine başlandı
Pendik'te bir kişiyi darbederek yaraladığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı
MSB, "50'nci Yıl Belgeseli"nin İngilizce alt yazılı versiyonunu yayımladı
Muğla'da yıldırımlar 50 yerde yangına neden oldu
Türkiye'nin, sel afetinden etkilenen Bangladeş'e insani yardımları sürüyor

Benzer haberler

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan "Orta Vadeli Program" açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan "Orta Vadeli Program" açıklaması

Yeni Orta Vadeli Program Resmi Gazete'de yayımlandı

Bakan Bolat: Refah artışını sağlayan ve bu refahın adil bölüşümünü amaçlayan bir politika çerçevesi öngörüyoruz

Bakan Kacır: Yüksek teknoloji ve verimliliğe dayalı yatırımlarla beşeri sermayemizi güçlendireceğiz

Bakan Kacır: Yüksek teknoloji ve verimliliğe dayalı yatırımlarla beşeri sermayemizi güçlendireceğiz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Orta Vadeli Programın amacı, enflasyonun tek haneye düşürülmesidir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Orta Vadeli Programın amacı, enflasyonun tek haneye düşürülmesidir
Türkiye'yi eylülde yoğun bir ekonomi ajandası bekliyor

Türkiye'yi eylülde yoğun bir ekonomi ajandası bekliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet