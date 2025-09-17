Dolar
41.29
Euro
48.94
Altın
3,667.97
ETH/USDT
4,504.00
BTC/USDT
116,704.00
BIST 100
11,186.12
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TEKNOFEST İstanbul’un açılışında konuşuyor. Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Tüpraş Stadı'nda basın toplantısı düzenliyor. Galatasaray, Eintracht Frankfurt maçının hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamlıyor.
logo
Ekonomi

OVP'nin katılım finans ekosistemine destek olması bekleniyor

Türkiye Katılım Bankaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Akben, "Katılım esasına göre faaliyet gösterecek kalkınma ve yatırım bankalarının kurulması, reel ekonomiye uzun vadeli kaynak aktarımını destekleyecek." dedi.

Tunahan Kükürt, Mahmut Çil  | 17.09.2025 - Güncelleme : 17.09.2025
OVP'nin katılım finans ekosistemine destek olması bekleniyor

İstanbul

Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Akben, Orta Vadeli Program'da (OVP) katılım finansın güçlendirilmesine yönelik hedeflere ilişkin, "Katılım esasına göre faaliyet gösterecek kalkınma ve yatırım bankalarının kurulması, reel ekonomiye uzun vadeli kaynak aktarımını destekleyecek.” dedi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

AA muhabirlerinin 2026-2028 dönemini kapsayan OVP’den derlediği bilgilere göre, program dönemi boyunca katılım sigortacılığı ve emeklilik planlarının kapsayıcılığının artırılması, katılım finans sisteminin yaygınlaştırılması amacıyla yeni ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve kalkınma ve yatırım bankaları ile banka dışı finansal kuruluşlara yönelik düzenlemelerin hayata geçirilmesi hedefleniyor.

OVP'ye göre katılım finans ekosistemi için düzenleyici çerçeve geliştirilerek, ürün ve hizmet çeşitliliği artırılacak.

Tamamen katılım ilkelerine göre faaliyet gösteren kalkınma ve yatırım bankalarına ilişkin düzenlemelerin uygulamaya alınacağı belirtilen programda, katılım esaslı faaliyet gösteren banka dışı finansal kuruluşlar için düzenleme altyapısının oluşturulacağı da bildiriliyor.

Ayrıca programda, katılım sigortacılığı mevzuat altyapısı güçlendirilerek, katılım sigortacılığı ile katılım emeklilik planlarının kapsayıcılığının genişletileceği ifadesine de yer veriliyor.

Katılım finansın yaygınlaşması için çeşitli ürün ve hizmetler geliştirilirken, sektörün kurumsal dönüşümünü sağlayacak ve büyümeyi destekleyeceği kaydedilen mekanizmaların tesis edileceği ifade edilen programda, katılım finansın finansal kapsayıcılığı artırma ve reel sektöre uzun vadeli kaynak sağlama kapasitesini güçlendirmeyi amaçladığı da belirtiliyor.

Türkiye'de OVP’nin açıklandığı tarih itibarıyla toplamda bankacılık sektöründe 9 katılım bankası faaliyet gösteriyor.

Düzenlemelerle daha kapsayıcı bir katılım finans ekosistemi öngörülüyor

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan TKBB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Akben, katılım finans ekosistemine yönelik hedeflerin OVP’de açık ve kapsamlı biçimde yer almasının, Türkiye'nin finansal sistemini derinleştirme ve çeşitlendirme vizyonunun önemli bir göstergesi olduğunu söyledi.

Katılım esaslı bankalara yönelik yorumlarda bulunan Akben, "Katılım esasına göre faaliyet gösterecek kalkınma ve yatırım bankalarının kurulması, reel ekonomiye uzun vadeli kaynak aktarımını destekleyecek." ifadesini kullandı.

Akben, böylece enerji, altyapı ve teknoloji gibi stratejik alanlara yönlendirilecek yatırımlarda katılım finans ilkelerinin daha etkin kullanılmasına imkan tanınacağını vurguladı.

Banka dışı finansal kuruluşlara yönelik düzenleme altyapısının oluşturulmasının finansman, leasing ve fintech gibi alanlarda katılım esaslı çözümlerin geliştirilmesini sağlayarak ekosistemin kapsayıcılığını artıracağını söyleyen Akben, "Katılım sigortacılığı ve emeklilik planlarının geliştirilmesi ise risk paylaşımı ve sosyal adalet ilkelerine dayalı olarak bireylerin ve kurumların uzun vadeli güvence altına alınmasını destekleyecek, tasarrufların ekonomiye kazandırılmasına katkı sunacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Akben, katılım finans sisteminin kurumsal dönüşümünü destekleyecek mekanizmaların tesis edilmesinin, şeffaflık, denetim ve uyum standartlarının güçlendirilmesiyle sektörün sürdürülebilir büyüme kapasitesini artıracağını ifade ederek, bu kapsamda OVP'nin, katılım finansın yalnızca yurtiçinde değil, bölgesel ve küresel ölçekte de güçlü bir konuma ulaşması için önemli bir stratejik yol haritası sunduğuna işaret etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Husumetlisini camide namaz kılarken bıçakla öldüren şüpheli hakkında "ağırlaştırılmış müebbet" istemi
Köyceğiz Belediye Başkan Yardımcısı gözaltına alındı
Kamu kurum ve kuruluşlarında 51 bin 359 gazi ve gazi yakını istihdam edildi
Marmara'da ağustos yağışları uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 58 azaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, idam edilişlerinin 64. yılında Menderes, Zorlu ve Polatkan'ı andı

Benzer haberler

OVP'nin katılım finans ekosistemine destek olması bekleniyor

OVP'nin katılım finans ekosistemine destek olması bekleniyor

Kamu işletmelerinin ve yönetim kurullarının hesap verebilirliği artırılacak

İş ve yatırım ortamı "şeffaflık" ve "kolaylaştırıcılık" ile güven tazeleyecek

Dijitaldeki kayıt dışılık geliştirilecek uygulamalarla tespit edilecek

Dijitaldeki kayıt dışılık geliştirilecek uygulamalarla tespit edilecek
e-Devlet elektronik tebligatları yapacak, yeni hizmetlere kapı açacak

e-Devlet elektronik tebligatları yapacak, yeni hizmetlere kapı açacak
Nitelikli halka arzların artırılması desteklenecek

Nitelikli halka arzların artırılması desteklenecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet