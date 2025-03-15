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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan "Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü" mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz,"Geleneksel ve sosyal medyanın yanı sıra siyasetten akademiye geniş bir yelpazede üretilen ve zihinleri zehirleyen İslamofobik söylemler sadece Müslümanların değil tüm insanlığın huzuruna kastetmektedir." dedi.

Abdullah Sarica  | 15.03.2025 - Güncelleme : 15.03.2025
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan "Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü" mesajı

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Geleneksel ve sosyal medyanın yanı sıra siyasetten akademiye geniş bir yelpazede üretilen ve zihinleri zehirleyen İslamofobik söylemler sadece Müslümanların değil tüm insanlığın huzuruna kastetmektedir." ifadesini kullandı.

Yılmaz, Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

İnsanlığı tehdit eden bir kültürel ırkçılık olan İslam düşmanlığını lanetlediğini belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Geleneksel ve sosyal medyanın yanı sıra siyasetten akademiye geniş bir yelpazede üretilen ve zihinleri zehirleyen İslamofobik söylemler sadece Müslümanların değil tüm insanlığın huzuruna kastetmektedir. Kutsal kitabımız ve Peygamber Efendimiz başta olmak üzere, kutsallarımıza yapılan saldırılar ifade hürriyeti değil, ırkçı söylemlerin dışa vurumu ve nefret suçudur. Hukuki mücadelenin yanında Müslümanlara düşen en önemli sorumluluk ise bütün güzellikleri ve zenginlikleriyle dinimizi bilmeyenlere tanıtmaktır. Ramazan ayı ise bunun için eşsiz bir vesiledir."

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