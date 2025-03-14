Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Savunma sanayisinde elde ettiğimiz başarıların benzerine, kamunun alım ve düzenleme gücünü kullanarak ilaç ve tıbbi cihaz sektörlerinde de ulaşmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.
Ankara
Yılmaz, sosyal medya hesabından 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
“Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi”— Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) March 14, 2025
Sadece vatandaşlarımıza değil, dünyanın dört bir yanından gelerek ülkemizde şifa arayanlara hizmet eden sağlık sistemimizi korumaya ve geliştirmeye devam edeceğiz.
Savunma sanayinde elde ettiğimiz başarıların benzerine, kamunun…
"'Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.' Sadece vatandaşlarımıza değil, dünyanın dört bir yanından gelerek ülkemizde şifa arayanlara hizmet eden sağlık sistemimizi korumaya ve geliştirmeye devam edeceğiz. Savunma sanayisinde elde ettiğimiz başarıların benzerine, kamunun alım ve düzenleme gücünü kullanarak ilaç ve tıbbi cihaz sektörlerinde de ulaşmayı hedefliyoruz. Hekimlerin ve tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.