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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Savunma sanayisinde elde ettiğimiz başarıların benzerine, kamunun alım ve düzenleme gücünü kullanarak ilaç ve tıbbi cihaz sektörlerinde de ulaşmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Fırat Taşdemir  | 14.03.2025 - Güncelleme : 14.03.2025
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

Ankara

Yılmaz, sosyal medya hesabından 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"'Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.' Sadece vatandaşlarımıza değil, dünyanın dört bir yanından gelerek ülkemizde şifa arayanlara hizmet eden sağlık sistemimizi korumaya ve geliştirmeye devam edeceğiz. Savunma sanayisinde elde ettiğimiz başarıların benzerine, kamunun alım ve düzenleme gücünü kullanarak ilaç ve tıbbi cihaz sektörlerinde de ulaşmayı hedefliyoruz. Hekimlerin ve tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun."

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