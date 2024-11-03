Dolar
34.33
Euro
37.25
Altın
2,736.60
ETH/USDT
2,447.90
BTC/USDT
68,184.00
BIST 100
8,891.27
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye Yüzyılında ülkemizin bağımsızlığına hizmet etmeye devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Türkiye Yüzyılında ülkemizin bağımsızlığına, halkımızın özgürlüğüne ve refahına hizmet etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yasemin Kalyoncuoğlu  | 03.11.2024 - Güncelleme : 03.11.2024
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye Yüzyılında ülkemizin bağımsızlığına hizmet etmeye devam edeceğiz

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 22 yıl önce bugün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti'nin genel seçimlerde tek başına iktidara gelmesinin, demokrasi ve kalkınma tarihinde yeni bir dönemin kapılarını açtığını belirtti.

Bu dönemde aziz milletin verdiği güçle vesayet odaklarının tasfiye edilerek, demokrasinin standartlarının yükseltildiğini, hak ve özgürlüklerin güçlendirildiğini ve sivil siyasetin alanının genişletildiğini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Aynı dönemde ekonomide büyük bir dönüşüm yaşandı. 2002 yılında 238 milyar dolar milli gelir büyüklüğü, 36 milyar dolar ihracat, 3 bin 600 dolar kişi başı gelir rakamlarından, 2024 sonu itibarıyla 1,3 trilyon doları aşan milli gelir büyüklüğü, 264 milyar dolar ihracat, 15 bin doları aşan kişi başı geliri konuştuğumuz günlere geldik. Türkiye Yüzyılında, Cumhur İttifakı olarak daha yüksek demokratik standartlara ve daha ileri kalkınma hedeflerine ulaşarak, ülkemizin bağımsızlığına, halkımızın özgürlüğüne ve refahına hizmet etmeye devam edeceğiz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Güney Ege için fırtına uyarısı
Gölyaka Kültür Park, ziyaretçilerini "sonbaharın tonları" eşliğinde ağırlıyor
Dışişleri Bakanı Fidan: Türkiye, Afrika'nın uluslararası sistemde hak ettiği konumu elde etmesini destekliyor
ULAK Haberleşme, 6G alanında 113 patent başvurusu yaptı
Hava yoluyla gelecek yıl Türkiye nüfusunun 3 katı kadar yolcu taşınacak

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye Yüzyılında ülkemizin bağımsızlığına hizmet etmeye devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye Yüzyılında ülkemizin bağımsızlığına hizmet etmeye devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye'nin kredi notu S&P tarafından bu yıl içinde ikinci kez yükseltilmiştir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 2024 sonu itibarıyla milli gelirimizin 1,3 trilyon doları aşmasını bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Senegal Cumhurbaşkanı Fay'ın ziyaretine ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Senegal Cumhurbaşkanı Fay'ın ziyaretine ilişkin paylaşım
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Son 4 ayda 26 puandan fazla enflasyon oranında bir düşüş oldu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Son 4 ayda 26 puandan fazla enflasyon oranında bir düşüş oldu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye Yüzyılı, enerjide bağımsız olduğumuz bir yüzyıl olacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye Yüzyılı, enerjide bağımsız olduğumuz bir yüzyıl olacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet