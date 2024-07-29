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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Netanyahu barış yerine çatışmaları bölgeye yaymaya çalışıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın paylaşımına tepki göstererek, "Gazze’de barış yerine çatışmaları bölgeye yaymaya çalışan Netanyahu yönetiminden Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz ifadeler yok hükmündedir." dedi.

Harun Kutbe  | 29.07.2024 - Güncelleme : 29.07.2024
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Netanyahu barış yerine çatışmaları bölgeye yaymaya çalışıyor

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına tepki göstererek, "Uluslararası Adalet Divanı önünde soykırım ve savaş suçlarıyla yargılanan, Gazze’de kalıcı ateşkes ve barış yerine çatışmaları bölgeye yaymaya çalışan, insani değerlerin içini boşaltan (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu yönetiminden Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz ifadeler yok hükmündedir." ifadesini kullandı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın X sosyal medya platformundan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına ilişkin açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şunları kaydetti:

"Uluslararası Adalet Divanı önünde soykırım ve savaş suçlarıyla yargılanan, Gazze’de kalıcı ateşkes ve barış yerine çatışmaları bölgeye yaymaya çalışan, insani değerlerin içini boşaltan Netanyahu yönetiminden Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz ifadeler yok hükmündedir. Köklü geleneği olan demokratik bir hukuk devleti olarak; mazlum Filistin halkını, hangi dinden olursa olsun herkes için adaleti, bölgesel istikrarı ve küresel barışı savunmaya devam edeceğiz. İnsanlık er geç kazanacak. Günümüzün Hitlerleri ve Nazi zihniyetlilerinin sonu ise tarihte yaşanandan farklı olmayacak."


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