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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, LGS sınavına girecek öğrencilere başarılar diledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilere başarı diledi.

Ayşe Karaosmanoğlu  | 14.06.2025 - Güncelleme : 14.06.2025
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, LGS sınavına girecek öğrencilere başarılar diledi

Ankara

Yılmaz, yarın yapılacak LGS kapsamındaki merkezi sınava ilişkin sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"Yarın LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek tüm evlatlarımıza gönülden başarılar diliyorum. Gayretinizin karşılığını alacağınız, gönlünüzce geçecek bir sınav süreci temenni ediyorum. Rabb'im emeklerinizi zayi etmesin. Yolunuz, ufkunuz, bahtınız açık olsun. Özellikle belirtmek isterim ki, sonucu ne olursa olsun, çocuklarımızın kıymeti hiçbir sınavla ölçülemez. Onlar bizim için her zaman en değerli varlıklarımız, geleceğimizin teminatıdır. Bu süreçte evlatlarımıza destek olan öğretmenlerimize ve fedakar velilerimize şükranlarımı sunuyorum."

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