Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, LGS sınavına girecek öğrencilere başarılar diledi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilere başarı diledi.
Ankara
Yılmaz, yarın yapılacak LGS kapsamındaki merkezi sınava ilişkin sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:
Yarın Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek tüm evlatlarımıza gönülden başarılar diliyorum.— Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) June 14, 2025
Gayretinizin karşılığını alacağınız, gönlünüzce geçecek bir sınav süreci temenni ediyorum. Rabbim emeklerinizi zayi etmesin. Yolunuz, ufkunuz, bahtınız açık…
"Yarın LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek tüm evlatlarımıza gönülden başarılar diliyorum. Gayretinizin karşılığını alacağınız, gönlünüzce geçecek bir sınav süreci temenni ediyorum. Rabb'im emeklerinizi zayi etmesin. Yolunuz, ufkunuz, bahtınız açık olsun. Özellikle belirtmek isterim ki, sonucu ne olursa olsun, çocuklarımızın kıymeti hiçbir sınavla ölçülemez. Onlar bizim için her zaman en değerli varlıklarımız, geleceğimizin teminatıdır. Bu süreçte evlatlarımıza destek olan öğretmenlerimize ve fedakar velilerimize şükranlarımı sunuyorum."
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