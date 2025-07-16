Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Bugün terörsüz Türkiye diyebiliyorsak 15 Temmuz sonrası yaşadıklarımızın bir sonucudur
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bugün terörsüz Türkiye diyebiliyorsak ve bu yönde adımlar atılıyorsa işte bu 15 Temmuz sonrası yaşadıklarımızın bir sonucudur." dedi.
Ankara
Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda düzenlenen "15 Temmuz: Hafıza, Adalet ve Gelecek Paneli"nde bir konuşma yaptı.
Yılmaz, 15 Temmuz FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin, "Hiçbir darbe yaşadığımız tarihte tamamen içsel dinamiklerle ifade edilemez, izah edilemez. FETÖ başta olmak üzere, çeşitli emperyalist güçlerin, uluslararası güç odaklarının, istihbarat kuruluşlarının aracı haline dönüşmüş odakların milli iradeye karşı kalkışmalarıdır bu ve bunu hiçbir zaman unutmamalıyız, çok iyi analiz etmeliyiz." dedi.
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Yılmaz, şöyle devam etti:
"Geleceğimizi üzerinde inşa edeceğimiz ruh 15 Temmuz gecesi sokaklara çıkıp vatanı, milleti koruyan insanımızın ruhudur. Bu yeterince bize güç vermektedir ve Cumhuriyetimizin kazanımları, medeniyetimizin değerleri bütün bunlarla birlikte bu yüzyılı inşa etmeye kararlıyız. Yıllar yılı yapılamayanlar FETÖ örgütünün tasfiyesinden sonra yapılabilir hale gelmiştir. Kurumlarımız daha fazla güç kazanmıştır. Belki geçici olarak eleman kayıpları olmuştur, operasyonel bir takım meseleler yaşanmıştır ama kurumlarımız yeniden ruh kazanmıştır. Gerçek misyonlarını icra etmeye başlamışlardı. Yargı içinde bu geçerli. Güvenlik güçlerimizde içinde istihbarat kurumlarımız içinde geçerli. FETÖ'nün olduğu bir ortamda bugün terörsüz Türkiye'den bahsedebilir miydik acaba? Ben bunu sadece bir soru olarak soruyorum. Bugün terörsüz Türkiye diyebiliyorsak ve bu yönde adımlar atılıyorsa işte bu 15 Temmuz sonrası yaşadıklarımızın bir sonucudur. Artık Türkiye darbe sonrası dönemlerde yapılmış dış bir takım odakların perspektifiyle eklemlenmiş anayasalardan kurtulmak durumundayız. Halkın milletimizin sivil bir şekilde bir anayasa yapması içeriğinden bağımsız söylüyorum. Halkın kendi anayasasını yapması, milletin kendi anayasasını yapması çok çok önemli."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.