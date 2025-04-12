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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Antalya Diplomasi Forumu'nda AA standını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında Anadolu Ajansının (AA) standını ziyaret etti, "Sessiz Tanık" galerisini gezdi.

Hatice Özdemir Tosun  | 12.04.2025 - Güncelleme : 12.04.2025
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Antalya Diplomasi Forumu'nda AA standını ziyaret etti Fotoğraf: Ömer Taha Çetin/AA

Antalya

AA'nın "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı Antalya Diplomasi Forumu 2025, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde devam ediyor.

Foruma katılan Yılmaz, Anadolu Ajansının standını ziyaret ederek, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'den çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Filistin'de hayatını kaybeden gazetecilerin isimlerinin, bölgeden gelen zarar görmüş kamera ve fotoğraf makinelerinin, AA foto muhabirleri tarafından Filistin'de çekilen fotoğrafların sergilendiği "Sessiz Tanık" galerisini gezen Yılmaz, AA'nın bölgede yaşananların dünyaya duyurulmasında önemli rol üstlendiğini ifade etti.

Ziyarette, Anadolu Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Özhan ile AA Akademi ve Yayın Koordinatörü Yahya Bostan da bulundu.

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