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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, AGİT PA Başkanı Kauma'yı kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİT PA) Başkanı Pia Kauma ve AGİT PA Türk Grubu Başkanı Selami Altınok'u kabul etti.

Harun Kutbe  | 05.02.2025 - Güncelleme : 05.02.2025
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, AGİT PA Başkanı Kauma'yı kabul etti Fotoğraf: Ahmet Okur/AA

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Parlamenter diplomasi, günümüzün hızla değişen uluslararası güvenlik ortamında her zamankinden daha kritik bir role sahiptir. Bu bağlamda, AGİT coğrafyasındaki gelişmeleri değerlendirirken, kapsayıcılığın korunması ve çalışma usullerinin zarar görmemesi gerektiğine inanıyoruz. Önümüzdeki süreçte de bu yönde ortak çabalarımızı sürdürmenin önemli olduğu kanaatindeyiz."

Yılmaz, bu yıl AGİT PA Sonbahar Oturumu'na Türkiye'nin ev sahipliği yapacak olmasından memnuniyet duyduklarını dile getirerek, "Ev sahipliğini yapacağımız bu toplantının, bölgesel ve küresel güvenliğe dair yapıcı bir diyalog ortamı oluşturacağına inanıyoruz. Verimli görüşmemiz için Sayın Kauma'ya teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

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